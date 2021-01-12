Pago de impuesto inmobiliario con importantes descuentos

A través de la resolución 4754/ I.M., la comuna establece un nuevo porcentaje de descuentos a los contribuyentes que estén al día. El jefe de la división de Impuesto Inmobiliario, Carlos Segovia, explicó que la reducción se dará en los primeros tres meses del año, en enero será del 12%, en febrero del 10% y en marzo de 8%.

Agregó que el descuento no es en base al monto total. “No le afecta a las tasas, que la gente no malinterprete, no le afecta al monto total sino al impuesto básico”.

Los primeros días del año se reporta una gran concurrencia de contribuyentes, precisamente dentro del periodo de temporada alta para el pago del impuesto inmobiliario, que generalmente se extiende hasta el mes de abril, comentó Segovia.