ABC en el Este

Pago de impuesto inmobiliario con importantes descuentos

CIUDAD DEL ESTE. La municipalidad esteña anunció que los ciudadanos que están al día con sus tributos del 2020, tendrán un descuento del 8 a 12 por ciento en el pago de impuestos inmobiliarios. La intención es retribuir a la gente que paga sus tributos al día.

12 de enero de 2021 - 16:56
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Una gran afluencia de contribuyentes se reporta en los primeros días del año en la Municipalidad de Ciudad del Este.
Una gran afluencia de contribuyentes se reporta en los primeros días del año en la Municipalidad de Ciudad del Este.

A través de la resolución 4754/ I.M., la comuna establece un nuevo porcentaje de descuentos a los contribuyentes que estén al día. El jefe de la división de Impuesto Inmobiliario, Carlos Segovia, explicó que la reducción se dará en los primeros tres meses del año, en enero será del 12%, en febrero del 10% y en marzo de 8%.

Agregó que el descuento no es en base al monto total. “No le afecta a las tasas, que la gente no malinterprete, no le afecta al monto total sino al impuesto básico”.

Los primeros días del año se reporta una gran concurrencia de contribuyentes, precisamente dentro del periodo de temporada alta para el pago del impuesto inmobiliario, que generalmente se extiende hasta el mes de abril, comentó Segovia.

Enlace copiado