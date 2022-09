Dirigente político causa accidente y se niega a someterse al alcotest

A la 01:40 de este lunes, agentes de la Comisaría 6ª fueron alertados de que una persona en aparente estado etílico causó un accidente de tránsito en el barrio Las Américas, en una estación de servicios. Supuestamente, el conductor chocó contra una valla de protección y ni siquiera detuvo la marcha.

Al llegar a las cercanías del lugar señalado, los agentes divisaron al denunciado, identificado como Édgar Daniel Cáceres Báez, de 47 años, quien se encontraba al mando de un automóvil Toyota modelo Premio, año 2005, de color plata, con chapa AAIG 492 Py.

El profesional del derecho se mostró muy ofuscado por la presencia policial y cuando quiso volver a abordar su vehículo fue detenido por los agentes policiales. Allí comenzó a gritar improperios a los uniformados y, según el informe oficial, incluso quiso agredir a algunos de ellos, por lo que tuvieron que esposarlo.

“Están locos, eso no se hace. Hagan con delincuentes, pero conmigo o gente como nosotros, de ninguna manera. Me esposaron y trajeron hasta acá, eso no se hace, soy líder político de Hernandarias, grande se equivocaron”, dijo en parte a los uniformados, según un video que circula en las redes sociales.

Luego, los policías lo trasladaron a la base de la Patrulla Caminera para someterlo al alcotest, pero se negó, por lo que comunicaron de la situación al fiscal Alfredo Acosta Heyn.

Este último dispuso que el letrado sea liberado y su vehículo quedara incautado en la sede policial.

