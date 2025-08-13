Meteorología anuncia un martes frío a cálido en el este del país

Para este martes se espera un amanecer frío que dará paso a una tarde cálida, con cielo escasamente nublado. Los vientos serán variables, cambiando luego al noreste, y no se descartan neblinas en las primeras horas del día. La temperatura máxima prevista es de 23°C.

El miércoles, las condiciones serán similares: frío en las primeras horas, posteriormente cálido, cielo escasamente nublado y vientos que rotarán del sur. También podrían presentarse neblinas matinales. Las temperaturas oscilarán entre 10°C de mínima y 24°C de máxima.

Para el jueves, se mantiene el patrón de mañanas frías y tardes cálidas, con cielo mayormente despejado y vientos predominantes del sur. La mínima será de 10°C y la máxima de 23°C.