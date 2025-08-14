Meteorología anuncia un miércoles frío a fresco y con neblinas

Para este miércoles, se espera un amanecer frío, con presencia de neblinas en las primeras horas. Durante la tarde, el ambiente se tornará cálido, con cielo escasamente nublado y vientos variables que irán rotando al sureste. La temperatura máxima prevista es de 23°C.

El jueves, las condiciones se mantendrán similares: frío al inicio del día y un clima más agradable hacia la tarde. El cielo seguirá despejado y los vientos soplarán del sureste. Las temperaturas oscilarán entre 10°C de mínima y 23°C de máxima.

Para el viernes, la mañana volverá a presentar bajas temperaturas, mientras que por la tarde el ambiente será cálido, con cielo parcialmente nublado. Los vientos serán del sureste y luego variables. La mínima estimada es de 10°C y la máxima de 23°C.