Anuncian clima inestable con lluvias en Ciudad del Este

Este martes, se espera un ambiente cálido a fresco, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del norte, con intensidad moderada, para luego tornarse variables.

Durante la jornada se prevén lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima registrada es de 16 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C.

Para mañana, miércoles, el clima se presentará fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables y probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas en horas de la mañana y tarde. Posteriormente, las condiciones tenderán a mejorar. La mínima se ubicará en 14 °C y la máxima en 22 °C, marcando un descenso respecto a la jornada anterior.

El jueves se espera nuevamente un ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos que rotarán del noreste. Se anuncian neblinas en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en rutas y caminos. Las temperaturas estarán entre 13 °C de mínima y 27 °C de máxima.

