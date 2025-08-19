Meteorología prevé una jornada fresca a calurosa

Este lunes la jornada comenzó con un amanecer fresco, pero con el paso de las horas se tornará calurosa. Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado, con vientos moderados del noreste. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C.

Para el martes el ambiente será cálido, con cielo mayormente nublado y vientos que rotarán del norte a variables. Se anuncian lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en el transcurso del día. La mínima será de 20 °C y la máxima de 27 °C.

El miércoles se espera un descenso importante de la temperatura. La jornada irá de fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas, además de posibles tormentas eléctricas en horas de la mañana. Hacia la tarde se prevé una mejora. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C y los 22 °C.