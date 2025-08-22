Se espera un cambio climático previsto para el fin de semana

Para hoy viernes, se espera una jornada cálida a calurosa, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 31°C, cielo de parcial a mayormente nublado y vientos moderados del norte.

El sábado llegará con un descenso paulatino de la temperatura: la mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 26°C. El cielo estará mayormente nublado y se prevén lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas aisladas. Los vientos serán variables, con posterior predominio del sur.

El domingo las condiciones se tornen frías, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C de mínima y apenas 12°C de máxima. Se anticipa un cielo cubierto, con precipitaciones continuas y vientos del sur, lo que marcará un contraste notable respecto al calor registrado a inicios del fin de semana.