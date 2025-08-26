Meteorología anuncia una jornada fría a fresca y neblinas

Para este martes, el ambiente se mantendrá de frío a fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sur. La temperatura máxima prevista es de 19 °C.

El miércoles se espera un amanecer aún más frío, con mínima de 10 °C y una máxima que apenas alcanzará los 21 °C. El cielo estará parcialmente nublado y se prevén neblinas matinales con vientos del sureste.

Ya para el jueves, las condiciones climáticas tienden a mejorar. El día se presentará de fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. La temperatura mínima será de 13 °C, en tanto que la máxima trepará hasta los 25 °C.