Meteorología prevé un ambiente frío a cálido en Ciudad del Este

Ciudad del Este atraviesa una semana de contrastes térmicos, con amaneceres frescos a fríos que van dando paso a tardes más cálidas. Según la Dirección de Meteorología, las neblinas estarán presentes en las primeras horas de la mañana durante los próximos días.

27 de agosto de 2025 - 06:49
Se anuncia una jornada fría al amanecer y cálido por la tarde.

Este miércoles el ambiente se presentó frío en el amanecer, pero con tendencia a cálido hacia la tarde. El cielo permanece parcialmente nublado y los vientos soplan desde el sureste. La temperatura máxima prevista es de 22 °C.

Para el jueves se anuncia una jornada fresca en las primeras horas, tornándose cálida por la tarde. El cielo se presentará de parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y neblinas matinales. Se esperan temperaturas entre 13 °C de mínima y 25 °C de máxima.

El viernes continuará el tiempo fresco a cálido, con cielo escasamente nublado y vientos del noreste. También podrían registrarse bancos de neblina en las primeras horas. La mínima será de 15 °C y la máxima alcanzará los 28 °C.

