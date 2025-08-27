Meteorología prevé un ambiente frío a cálido en Ciudad del Este

Este miércoles el ambiente se presentó frío en el amanecer, pero con tendencia a cálido hacia la tarde. El cielo permanece parcialmente nublado y los vientos soplan desde el sureste. La temperatura máxima prevista es de 22 °C.

Para el jueves se anuncia una jornada fresca en las primeras horas, tornándose cálida por la tarde. El cielo se presentará de parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y neblinas matinales. Se esperan temperaturas entre 13 °C de mínima y 25 °C de máxima.

El viernes continuará el tiempo fresco a cálido, con cielo escasamente nublado y vientos del noreste. También podrían registrarse bancos de neblina en las primeras horas. La mínima será de 15 °C y la máxima alcanzará los 28 °C.