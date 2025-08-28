Días frescos con neblinas matinales y un fin de semana más caluroso

Para el viernes, se espera un amanecer fresco, con mínimas de 13°C, y un paulatino ascenso de la temperatura hasta los 28°C en horas de la tarde. El cielo permanecerá escasamente nublado, con vientos variables que luego soplarán del noreste. También podrían registrarse neblinas matinales.

El sábado se anuncia un cambio hacia un ambiente más cálido a caluroso, con temperaturas que oscilarán entre 18°C y 30°C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, acompañado de vientos moderados del noreste.