Meteorología anuncia un clima inestable para el este del país

El pronóstico para este fin de semana y el arranque de la próxima semana anticipa condiciones inestables, con predominio de cielos nublados y la posibilidad de lluvias en varias regiones.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 07:00
Este sábado en Ciudad del Este la jornada se presentará con un ambiente de frío a fresco, bajo un cielo mayormente nublado y con la presencia de vientos del sur. La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima no fue precisada.

El domingo se prevé un día fresco a cálido y temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y los 22°C de máxima. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, con vientos variables y la aparición de lluvias dispersas durante la jornada.

Para el lunes, el tiempo continuará inestable. Se esperan condiciones de fresco a cálido, con mínima de 17°C y máxima de 26°C. El cielo pasará de parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste que rotarán al sur. Además, habrá lluvias dispersas y posibles tormentas eléctricas en distintos momentos del día.

