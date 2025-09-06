Meteorología anuncia un clima inestable para el este del país

Este sábado en Ciudad del Este la jornada se presentará con un ambiente de frío a fresco, bajo un cielo mayormente nublado y con la presencia de vientos del sur. La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima no fue precisada.

El domingo se prevé un día fresco a cálido y temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y los 22°C de máxima. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, con vientos variables y la aparición de lluvias dispersas durante la jornada.

Para el lunes, el tiempo continuará inestable. Se esperan condiciones de fresco a cálido, con mínima de 17°C y máxima de 26°C. El cielo pasará de parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste que rotarán al sur. Además, habrá lluvias dispersas y posibles tormentas eléctricas en distintos momentos del día.