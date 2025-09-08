Meteorología anuncia clima inestable al inicio de la semana laboral

Este lunes, el ambiente se presentará de fresco a cálido, con el cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables, favoreciendo la presencia de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura máxima alcanzará los 27°C.

Para el martes continuará la inestabilidad, con un clima fresco a cálido y cielo nublado a parcialmente nublado. Los vientos del sur irán rotando a variables, y persistirán las lluvias dispersas con probables tormentas eléctricas, aunque hacia la tarde-noche se prevé una mejora en las condiciones. La mínima descenderá hasta los 14°C, mientras que la máxima se ubicará en 25°C.

El miércoles de septiembre traerá un panorama más estable. Se anticipa un día fresco a cálido, con el cielo escasamente nublado y vientos del noreste, sin previsión de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 27°C de máxima.