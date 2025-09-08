ABC en el Este

Meteorología anuncia clima inestable al inicio de la semana laboral

CIUDAD DEL ESTE. La semana inicia con condiciones climáticas variables en la región, marcadas por la presencia de lluvias y tormentas, aunque se espera una mejora progresiva a partir del miércoles.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 07:09
CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
Meteorología anuncia lluvias para este lunes en el este del país.

Este lunes, el ambiente se presentará de fresco a cálido, con el cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego serán variables, favoreciendo la presencia de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura máxima alcanzará los 27°C.

Para el martes continuará la inestabilidad, con un clima fresco a cálido y cielo nublado a parcialmente nublado. Los vientos del sur irán rotando a variables, y persistirán las lluvias dispersas con probables tormentas eléctricas, aunque hacia la tarde-noche se prevé una mejora en las condiciones. La mínima descenderá hasta los 14°C, mientras que la máxima se ubicará en 25°C.

El miércoles de septiembre traerá un panorama más estable. Se anticipa un día fresco a cálido, con el cielo escasamente nublado y vientos del noreste, sin previsión de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 27°C de máxima.

Enlace copiado