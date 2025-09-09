ABC en el Este

Meteorología anuncia lluvias dispersas para este martes

CIUDAD DEL ESTE. El clima se mantendrá variable en los próximos días en la capital del Alto Paraná, con lluvias dispersas y una paulatina mejoría hacia mediados de semana, según el pronóstico oficial.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 06:58
cde-2023-clima-nublado
Meteorología anuncia lluvias dispersas para este martes en el este del país.

Para este martes, se espera una jornada de fresca a cálida, con el cielo de nublado a parcialmente nublado. Los vientos soplarán desde el sur, luego variables, y no se descartan lluvias dispersas durante gran parte del día, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C.

El miércoles amanecerá fresco, con neblinas en las primeras horas. Durante el día predominará un ambiente de fresco a cálido, con cielo escasamente nublado y vientos que soplarán del noreste. La mínima prevista es de 13 °C y la máxima de 27 °C.

Para el jueves 11 de septiembre, el clima nuevamente presentará cierta inestabilidad. Se espera un día de fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos inicialmente variables que luego rotarán al sur, y la posibilidad de lluvias dispersas. La temperatura oscilará entre los 14 °C y 27 °C.

Enlace copiado