Meteorología anuncia lluvias dispersas para este martes

Para este martes, se espera una jornada de fresca a cálida, con el cielo de nublado a parcialmente nublado. Los vientos soplarán desde el sur, luego variables, y no se descartan lluvias dispersas durante gran parte del día, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C.

El miércoles amanecerá fresco, con neblinas en las primeras horas. Durante el día predominará un ambiente de fresco a cálido, con cielo escasamente nublado y vientos que soplarán del noreste. La mínima prevista es de 13 °C y la máxima de 27 °C.

Para el jueves 11 de septiembre, el clima nuevamente presentará cierta inestabilidad. Se espera un día de fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos inicialmente variables que luego rotarán al sur, y la posibilidad de lluvias dispersas. La temperatura oscilará entre los 14 °C y 27 °C.