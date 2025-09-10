Meteorología anuncia un miércoles con clima estable en el este del país

Sin embargo, para mañana la Dirección de Meteorología anuncia un día con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos que rotarán al sur y la posibilidad de lluvias dispersas. La mínima descenderá a 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C.

El viernes continuará la inestabilidad. Se pronostica un amanecer fresco con 15°C, una tarde cálida de hasta 25°C y un cielo mayormente nublado. Durante la jornada se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, aunque con tendencia a mejorar hacia la noche.