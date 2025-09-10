ABC en el Este

Meteorología anuncia un miércoles con clima estable en el este del país

Ciudad del Este inicia este miércoles con un clima fresco a cálido, cielo escasamente nublado y vientos del noreste. La temperatura máxima prevista es de 27°C, lo que anticipa una jornada estable y agradable.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 07:10
El clima estará caluroso este domingo en el Este del país.
Meteorología anuncia que este miércoles no se registrarían lluvias.

Sin embargo, para mañana la Dirección de Meteorología anuncia un día con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos que rotarán al sur y la posibilidad de lluvias dispersas. La mínima descenderá a 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C.

El viernes continuará la inestabilidad. Se pronostica un amanecer fresco con 15°C, una tarde cálida de hasta 25°C y un cielo mayormente nublado. Durante la jornada se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, aunque con tendencia a mejorar hacia la noche.

Enlace copiado