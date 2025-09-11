Meteorología anuncia un climática inestable en Ciudad del Este

Este jueves se espera un ambiente fresco a cálido, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 27 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables que rotarán al sur, además de lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas en algunos puntos.

Para el viernes, las condiciones se mantendrán inestables en horas de la mañana, con un clima fresco a cálido, temperaturas entre 15 °C y 28 °C, cielo mayormente nublado, vientos del sur y precipitaciones con tormentas eléctricas aisladas, aunque con tendencia a mejorar en el transcurso del día.

El sábado traerá un ambiente más estable. Se prevé un día fresco en las primeras horas y cálido en la tarde, con temperaturas que irán de 16 °C a 30 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado y los vientos soplarán inicialmente variables, para luego fijarse desde el noreste.