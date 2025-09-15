Meteorología anuncia un día con probabilidad de lluvias

Para este lunes, se prevé un día cálido, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán de manera variable, luego del sector sureste, y no se descartan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura máxima llegaría a 30°C.

El martes continuará con características similares: ambiente cálido, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sureste. Las precipitaciones con tormentas eléctricas podrían registrarse de forma dispersa. Las temperaturas oscilarán entre 18°C de mínima y 29°C de máxima.

Para el miércoles, Se espera un día de cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos serán variables y, posteriormente, del noreste. Las marcas térmicas se ubicarán entre 19°C de mínima y 31°C de máxima.