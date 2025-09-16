Meteorología anuncia un clima inestable en el este del país

El miércoles se anticipa un cambio en las condiciones: el amanecer será fresco, pero en horas de la tarde el ambiente se tornará caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 32 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables que rotarán al noreste.
Para el jueves, el pronóstico vuelve a indicar tiempo inestable, con un ambiente cálido y cielo mayormente nublado. No se descartan lluvias dispersas y tormentas eléctricas aisladas. La mínima prevista es de 20 °C y la máxima de 29 °C.