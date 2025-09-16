Meteorología anuncia un clima inestable en el este del país

La Dirección de Meteorología anuncia un martes con tiempo inestable en la zona este del país. Para este martes se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales, aunque con mejoras hacia horas de la tarde y noche. La temperatura máxima estimada es de 28 °C.