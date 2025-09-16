ABC en el Este

Meteorología anuncia un clima inestable en el este del país

La Dirección de Meteorología anuncia un martes con tiempo inestable en la zona este del país. Para este martes se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales, aunque con mejoras hacia horas de la tarde y noche. La temperatura máxima estimada es de 28 °C.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 06:50
El miércoles se anticipa un cambio en las condiciones: el amanecer será fresco, pero en horas de la tarde el ambiente se tornará caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 32 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables que rotarán al noreste.

Para el jueves, el pronóstico vuelve a indicar tiempo inestable, con un ambiente cálido y cielo mayormente nublado. No se descartan lluvias dispersas y tormentas eléctricas aisladas. La mínima prevista es de 20 °C y la máxima de 29 °C.

