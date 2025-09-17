Meteorología anuncia una jornada fresca a calurosa

Este miércoles se espera un amanecer fresco que irá tornándose caluroso hacia la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, con vientos variables que más tarde soplarán del noreste.

Para el jueves se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente cubierto. La jornada estará marcada por lluvias dispersas y no se descartan tormentas eléctricas en algunos sectores. La temperatura mínima rondará los 20 °C, en tanto que la máxima se mantendrá en 32 °C.

El viernes continuará con condiciones similares: un día cálido a caluroso, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos que soplarán del noreste. La mínima se mantendrá en 20 °C y la máxima nuevamente en 32 °C.