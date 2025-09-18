Meteorología anuncia un ambiente cálido a caluroso y con lluvias

Mañana, viernes, continuará con condiciones similares, aunque sin previsión de tormentas. El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste. La mínima será de 20 °C y la máxima de 33 °C.

El sábado se perfila como el día más caluroso del periodo. El ambiente será de cálido a caluroso, con cielo nublado en gran parte del día y vientos moderados del norte que luego se tornarán variables. También podrían presentarse lluvias dispersas con tormentas eléctricas. Los registros térmicos oscilarán entre los 22 °C de mínima y 35 °C de máxima.