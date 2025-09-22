Ciudad del Este inicia semana laboral con precipitaciones y descenso de temperaturas

La jornada se presenta cálida a fresca, con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas. La temperatura mínima registrada será de 15 °C, mientras que la máxima alcanzará los 22 °C.

Para mañana, martes 23, se espera un ambiente frío en las primeras horas, pero con un repunte térmico en horas de la tarde, que se tornará cálida. El cielo estará parcialmente nublado y soplarán vientos del sureste. Las temperaturas oscilarán entre 11 °C y 24 °C.

El miércoles las condiciones mejoran. El pronóstico indica un día de fresco a cálido, con cielo escasamente nublado y vientos del sureste. La temperatura mínima será de 13 °C, en tanto que la máxima llegará a 27 °C.