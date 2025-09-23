Meteorología anuncia una mañana fría y tarde cálida.

Este martes, el día comenzó con un ambiente frío en las primeras horas, pero se espera que la temperatura ascienda hasta los 25 °C durante la tarde. El cielo se presentará parcialmente nublado.

Para mañana, miércoles, las condiciones se mantendrán similares: se prevé un amanecer fresco con mínima de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C. El cielo estará mayormente despejado y los vientos seguirán soplando del sureste.

El jueves la mañana seguirá siendo fresca y la tarde cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 14 °C y 28 °C. El cielo estará parcialmente nublado, y los vientos serán primero del sureste y luego variables.