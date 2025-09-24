ABC en el Este

Clima estable con mañanas frescas y tardes cálidas

CIUDAD DEL ESTE. El clima se mantendrá estable en la capital del Alto Paraná durante los próximos días, con mañanas frescas y tardes que irán tornándose cálidas, según el informe de la Dirección de Meteorología.

24 de septiembre de 2025 - 06:49
Meteorología anuncia un ambiente fresco a cálido en el este del país.

Para este miércoles, el ambiente será fresco al inicio, pero con un aumento gradual de la temperatura hacia la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos soplarán del sureste. La máxima prevista es de 27 °C.

El jueves 25, la jornada seguirá con características similares: un amanecer fresco que dará paso a un clima cálido durante el día. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos rotarán de sureste a variables. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C de mínima y 27 °C de máxima.

Finalmente, el viernes 26 se espera un patrón prácticamente igual, con mañanas agradables y tardes cálidas. El cielo se mantendrá con intervalos de nubes y el viento cambiará hacia el noreste. Las temperaturas irán de los 15 °C a los 28 °C.

