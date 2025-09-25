ABC en el Este

Clima en Ciudad del Este: jornadas agradables y posibles tormentas el fin de semana

La Dirección de Meteorología anuncia un inicio de jornada con ambiente fresco y cielo mayormente despejado en Ciudad del Este. Este jueves se prevé un día de condiciones estables, con temperaturas que llegarán a los 28 °C y vientos del sureste que más tarde se tornarán variables.

25 de septiembre de 2025 - 06:51
Para el viernes, las condiciones se mantendrán similares: el clima irá de fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. La temperatura mínima prevista es de 15 °C, mientras que la máxima nuevamente alcanzará los 28 °C.

El sábado, se anuncian cambios más notorios. La jornada se presentará cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste que luego rotarán a variables.

Se esperan lluvias dispersas y tormentas eléctricas en forma ocasional, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C de mínima y 28 °C de máxima.

