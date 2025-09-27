Anuncian un fin de semana con lluvias y tormentas eléctricas

Para este sábado, se espera un ambiente cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste, que luego se tornarán variables. Durante la jornada se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, con una temperatura máxima de 30 °C.

El domingo se presentará con un amanecer fresco y una mínima de 18 °C, mientras que la tarde será cálida, alcanzando los 26 °C.

El cielo estará mayormente nublado, con vientos variables que irán rotando al sur. Se prevén lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche.

Para el lunes, se anticipa nuevamente un ambiente cálido, con mínima de 18 °C y máxima de 30 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, con vientos variables que soplarán luego del noreste. También se anuncian lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

