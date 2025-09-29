Lluvias y tormentas marcarán el inicio de semana laboral, según Meteorología

Para este lunes, el clima se presenta fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, luego variables. Se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura máxima alcanzará los 30 °C.

El martes persistirá la inestabilidad. La jornada se mantendrá cálida y mayormente nublada, con vientos variables que rotarán al sur y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Se espera un descenso en los valores térmicos: la mínima será de 20 °C y la máxima de 25 °C.

El miércoles continuará el ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas con probables tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C de mínima y 26 °C de máxima.