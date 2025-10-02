ABC en el Este

Meteorología anuncia un jueves fresco a cálido y lluvias

La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, con una sensación térmica algo húmeda durante la tarde.

02 de octubre de 2025 - 06:47
La Dirección de Meteorología anuncia más lluvias para este jueves.
Para mañana, viernes, el tiempo se mantendrá cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos que rotarán al noreste. Se anuncian lluvias dispersas y tormentas eléctricas intermitentes, con temperaturas que irán de 19 °C de mínima a 26 °C de máxima.

El fin de semana traerá un cambio en el ambiente: el sábado 4 se espera una jornada cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del noreste.

La temperatura mínima será de 21 °C y la máxima llegará a 31 °C, marcando un notorio ascenso térmico.

