Meteorología anuncia un jueves fresco a cálido y lluvias

Para mañana, viernes, el tiempo se mantendrá cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos que rotarán al noreste. Se anuncian lluvias dispersas y tormentas eléctricas intermitentes, con temperaturas que irán de 19 °C de mínima a 26 °C de máxima.
El fin de semana traerá un cambio en el ambiente: el sábado 4 se espera una jornada cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del noreste.
La temperatura mínima será de 21 °C y la máxima llegará a 31 °C, marcando un notorio ascenso térmico.