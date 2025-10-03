Anuncian lluvias para este viernes y calor intenso el fin de semana

Este viernes se presenta cálido, con cielo mayormente nublado y vientos que irán variando hacia el noreste. Se prevén lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con una temperatura mínima de 26 °C.

Para el sábado, el tiempo irá mejorando: se espera un ambiente de cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del noreste. La temperatura mínima será de 21 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

El domingo 5 de octubre llegará con condiciones más calurosas y húmedas, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del norte.

La mínima será de 22 °C, mientras que la máxima trepará hasta los 36 °C, marcando la jornada más calurosa de los últimos días.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy