Anuncian lluvias para este viernes y calor intenso el fin de semana

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia un inicio de fin de semana con condiciones variables en Ciudad del Este. Para el domingo anuncian temperaturas cercanas a 40°C.

03 de octubre de 2025 - 06:51
La Dirección de Meteorología anuncia una jornada lluviosa en el este del país.
Este viernes se presenta cálido, con cielo mayormente nublado y vientos que irán variando hacia el noreste. Se prevén lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con una temperatura mínima de 26 °C.

Para el sábado, el tiempo irá mejorando: se espera un ambiente de cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del noreste. La temperatura mínima será de 21 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

El domingo 5 de octubre llegará con condiciones más calurosas y húmedas, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del norte.

La mínima será de 22 °C, mientras que la máxima trepará hasta los 36 °C, marcando la jornada más calurosa de los últimos días.

