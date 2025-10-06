Meteorología anuncia lluvias dispersas en el Este del país

Para este lunes, se espera un ambiente cálido a fresco, con temperaturas que oscilarán entre 17 °C y 23 °C. El cielo se mantendrá mayormente nublado, los vientos serán variables y luego moderados del sur, y no se descartan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas en distintos puntos del municipio.

Mañana, martes, continuará la inestabilidad climática. La jornada se presentará fresca a cálida, con mínima de 15 °C y máxima de 21 °C, predominando el cielo nublado, lluvias dispersas y vientos del sur, que mantendrán el ambiente húmedo.

Para el miércoles el tiempo se mantendrá fresco, con un marcado descenso térmico: mínima de 14 °C y máxima de 20 °C. Se prevé cielo mayormente nublado, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, acompañadas de vientos del sureste.