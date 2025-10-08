ABC en el Este

Meteorología prevé otra jornada con clima inestable en Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE. El tiempo se mantiene inestable en la región este del país, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología.

08 de octubre de 2025 - 06:54
Para este miércoles, se espera una jornada fresca, con cielo mayormente nublado, vientos del sureste y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima será de 20 °C.

Mañana, jueves, el ambiente seguirá fresco a cálido, con temperaturas entre 14 °C y 22 °C, predominando el cielo nublado, los vientos del sureste y lluvias intermitentes con posibles tormentas eléctricas.

El viernes se prevé un leve aumento de temperatura: el día estará fresco al amanecer y cálido por la tarde, con mínima de 15 °C y máxima de 28 °C, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y la probabilidad de chaparrones aislados.

