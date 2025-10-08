Meteorología prevé otra jornada con clima inestable en Ciudad del Este

Para este miércoles, se espera una jornada fresca, con cielo mayormente nublado, vientos del sureste y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima será de 20 °C.
Mañana, jueves, el ambiente seguirá fresco a cálido, con temperaturas entre 14 °C y 22 °C, predominando el cielo nublado, los vientos del sureste y lluvias intermitentes con posibles tormentas eléctricas.
El viernes se prevé un leve aumento de temperatura: el día estará fresco al amanecer y cálido por la tarde, con mínima de 15 °C y máxima de 28 °C, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y la probabilidad de chaparrones aislados.