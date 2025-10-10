ABC en el Este
10 de octubre de 2025 - 06:45

Meteorología anuncia un fin de semana con tiempo inestable 

Meteorología anuncia un fin de semana con lluvias en Ciudad del EstePatricia Alvarenga

CIUDAD DEL ESTE. La Dirección de Meteorología anuncia un fin de semana con condiciones inestables en el Este del país, con presencia de chaparrones y tormentas eléctricas en distintos momentos.

Este viernes el clima se presentará fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste. Se esperan chaparrones dispersos, con temperaturas que irán de 15 °C a 28 °C.

Para el sábado, se prevé una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste, luego variables, y podrían registrarse chaparrones y tormentas eléctricas en horas de la tarde o noche. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 31 °C.

El domingo, el tiempo cambiará: se anuncia un ambiente cálido a fresco, con vientos del sur y lluvias con tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas descenderán, con una mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C.

