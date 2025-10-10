Meteorología anuncia un fin de semana con tiempo inestable 

Este viernes el clima se presentará fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste. Se esperan chaparrones dispersos, con temperaturas que irán de 15 °C a 28 °C.

Para el sábado, se prevé una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste, luego variables, y podrían registrarse chaparrones y tormentas eléctricas en horas de la tarde o noche. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 31 °C.

El domingo, el tiempo cambiará: se anuncia un ambiente cálido a fresco, con vientos del sur y lluvias con tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas descenderán, con una mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C.