11 de octubre de 2025 - 07:23

Anuncian un fin de semana con inestabilidad climática en Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE. El fin de semana se presentará con clima inestable en la capital del Alto Paraná, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología. Se prevén jornadas con cambios en la dirección de los vientos, presencia de nubosidad y posibles tormentas eléctricas.

Este sábado, el ambiente se mantendrá cálido a caluroso, con temperaturas que oscilarán entre 20°C y 32°C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del norte, luego variables, y la posibilidad de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas durante la jornada.

Para el domingo, se anticipa un día cálido y mayormente nublado, con vientos variables que luego rotarán al sur. Se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, y un descenso en la temperatura, con una mínima de 20°C y una máxima de 24°C.

El lunes se anuncia una leve mejora, aunque persistirá cierta nubosidad. El día amanecerá fresco, con 17°C, y la máxima alcanzará los 26°C. El cielo estará nublado a parcialmente nublado, con vientos del sur y lluvias dispersas, que irán cesando hacia la tarde.

