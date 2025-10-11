Anuncian un fin de semana con inestabilidad climática en Ciudad del Este

Este sábado, el ambiente se mantendrá cálido a caluroso, con temperaturas que oscilarán entre 20°C y 32°C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del norte, luego variables, y la posibilidad de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas durante la jornada.

Para el domingo, se anticipa un día cálido y mayormente nublado, con vientos variables que luego rotarán al sur. Se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, y un descenso en la temperatura, con una mínima de 20°C y una máxima de 24°C.

El lunes se anuncia una leve mejora, aunque persistirá cierta nubosidad. El día amanecerá fresco, con 17°C, y la máxima alcanzará los 26°C. El cielo estará nublado a parcialmente nublado, con vientos del sur y lluvias dispersas, que irán cesando hacia la tarde.