Meteorología anuncia mejora gradual del clima para este lunes

En las primeras horas del día se podrían registrar neblinas y lluvias dispersas, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 27 °C.

Para el martes, se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste que luego se tornarán variables. No se esperan lluvias significativas. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 28 °C.

El miércoles 15, las condiciones del tiempo volverán a inestabilizarse. El pronóstico indica un día fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables.

Se anuncian lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, principalmente durante la tarde. Las temperaturas irán de 16 °C a 29 °C.

