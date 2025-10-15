Anuncian inestabilidad climática para los próximos días en Ciudad del Este

Durante la tarde podrían registrarse chaparrones acompañados de tormentas eléctricas en algunos puntos del Alto Paraná. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C de mínima y 30 °C de máxima.

Para el jueves, se prevé un ambiente cálido y mayormente nublado, con vientos del noreste que luego rotarán. Se esperan lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales, con temperaturas que irán de 20 °C a 27 °C.

El viernes continuará la inestabilidad atmosférica, con cielo cubierto, vientos variables y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante gran parte del día. El ambiente se mantendrá cálido, con una mínima de 20 °C y máxima de 25 °C.