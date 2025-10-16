Inestabilidad climática continuará en Ciudad del Este durante los próximos días

Para este jueves, se espera una jornada cálida, con el cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que luego irán variando.

Las lluvias con ocasionales tormentas eléctricas podrían presentarse en distintos momentos del día. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 28°C.

El viernes persistirá el ambiente cálido y húmedo, con cielo nublado y vientos variables. Las lluvias y tormentas eléctricas continuarán afectando gran parte del departamento. Las temperaturas oscilarán entre 20°C y 25°C.

Para el sábado, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual. Se prevé un amanecer fresco, con temperaturas mínimas de 17°C, y una tarde cálida, con máximas de 25°C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cielo estará mayormente nublado, con vientos del sur y lluvias dispersas, que podrían ir disminuyendo hacia el final de la jornada.