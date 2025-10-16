ABC en el Este
Inestabilidad climática continuará en Ciudad del Este durante los próximos días

Meteorología anuncia un clima inestable para los próximos días en Ciudad del Este.
CIUDAD DEL ESTE. El tiempo se mantendrá inestable durante los próximos días en la capital del Alto Paraná, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología. Se prevén lluvias y tormentas eléctricas intermitentes desde este jueves hasta el sábado, con variaciones en la temperatura y dirección de los vientos.

Para este jueves, se espera una jornada cálida, con el cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que luego irán variando.

Las lluvias con ocasionales tormentas eléctricas podrían presentarse en distintos momentos del día. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 28°C.

El viernes persistirá el ambiente cálido y húmedo, con cielo nublado y vientos variables. Las lluvias y tormentas eléctricas continuarán afectando gran parte del departamento. Las temperaturas oscilarán entre 20°C y 25°C.

Para el sábado, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual. Se prevé un amanecer fresco, con temperaturas mínimas de 17°C, y una tarde cálida, con máximas de 25°C.

El cielo estará mayormente nublado, con vientos del sur y lluvias dispersas, que podrían ir disminuyendo hacia el final de la jornada.