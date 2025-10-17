ABC en el Este
17 de octubre de 2025 - 06:53

Meteorología prevé más lluvias para este viernes en Ciudad del Este

Meteorología anuncia un viernes con lluvias en el este del país.
Meteorología anuncia un viernes con lluvias en el este del país.

Este fin de semana se presentará con variaciones en las condiciones del tiempo en la capital del Alto Paraná, según el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Por ABC Color

Para hoy viernes, se prevé un ambiente cálido y mayormente nublado, con vientos variables que luego rotarán al sur. Durante la jornada podrían registrarse lluvias y tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 26 °C.

El sábado continuará con un clima fresco a cálido, con el cielo mayormente nublado y vientos moderados del sur. Se anuncian lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas, aunque el tiempo irá mejorando hacia la noche. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima de 25 °C.

El domingo marcará un descenso térmico y una mejora en las condiciones. El ambiente se presentará fresco a cálido, con cielo escasamente nublado y vientos del sureste. La mínima se estima en 13 °C y la máxima en 25 °C, ideal para actividades al aire libre.