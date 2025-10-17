Meteorología prevé más lluvias para este viernes en Ciudad del Este

Para hoy viernes, se prevé un ambiente cálido y mayormente nublado, con vientos variables que luego rotarán al sur. Durante la jornada podrían registrarse lluvias y tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 26 °C.

El sábado continuará con un clima fresco a cálido, con el cielo mayormente nublado y vientos moderados del sur. Se anuncian lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas, aunque el tiempo irá mejorando hacia la noche. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima de 25 °C.

El domingo marcará un descenso térmico y una mejora en las condiciones. El ambiente se presentará fresco a cálido, con cielo escasamente nublado y vientos del sureste. La mínima se estima en 13 °C y la máxima en 25 °C, ideal para actividades al aire libre.