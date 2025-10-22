ABC en el Este
22 de octubre de 2025 - 06:54

Meteorología anuncia un clima estable para los próximos días en el este del país

CIUDAD DEL ESTE. El tiempo se mantiene estable en la zona este del país, con un ambiente que irá de fresco a cálido y cielo parcialmente nublado, según el informe de la Dirección de Meteorología.

Para mañana, miércoles, la jornada se presenta fresca en las primeras horas, con una temperatura mínima de 17 °C, y se tornará cálida por la tarde, alcanzando una máxima de 29 °C. El cielo estará parcialmente nublado y soplarán vientos moderados del noreste.

El jueves persistirá el ambiente fresco a cálido, con mínimas de 17 °C y máximas de 29 °C. Se espera un cielo parcialmente nublado a nublado y vientos que soplarán del noreste, cambiando luego a direcciones variables hacia la tarde.

En tanto que para el viernes se prevé un aumento leve de la temperatura, con mínimas de 20 °C y máximas de 30 °C. El cielo estará mayormente nublado en las primeras horas, pero tenderá a despejarse parcialmente. Los vientos serán moderados del noreste.