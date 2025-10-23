Meteorología anuncia días cálidos con lluvias hacia el fin de semana

Este jueves se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste, luego variables. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 29 °C.

El viernes, las condiciones se mantendrán cálidas, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos moderados del noreste. La mínima prevista es de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30 °C.

Para el sábado, se anticipa un cambio de tiempo. El día iniciará cálido, pero se tornará fresco con el ingreso de vientos del sur. Se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, además de un cielo mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 32 °C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy