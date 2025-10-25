ABC en el Este
25 de octubre de 2025 - 07:25

Meteorología anuncia un fin de semana inestable y con tormentas en Ciudad del Este

Meteorología anuncia una jornada con probabilidad de lluvias en el este del país.

La Dirección de Meteorología anuncia un fin de semana inestable para Ciudad del Este, con probabilidad lluvias acompañadas por tormentas eléctricas y un marcado cambio de temperatura entre el sábado y el domingo.

Por ABC Color

Este sábado se presenta caluroso durante el día, con una máxima que podría alcanzar los 34 °C, aunque el ambiente se tornará más fresco hacia la noche. Se prevé un cielo mayormente nublado y vientos moderados del noreste, que luego rotarán al sur, acompañados de lluvias y tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima será de 19 °C.

Para el domingo, las condiciones se mantendrán inestables, con lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del día. El ambiente será fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre 18 °C y 24 °C. Los vientos soplarán del sur, contribuyendo a un descenso térmico tras el calor del sábado.

El lunes continuará con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas, aunque sin fenómenos de gran intensidad. El ambiente será cálido, con una mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C, y vientos variables.