Meteorología anuncia un fin de semana inestable y con tormentas en Ciudad del Este

Este sábado se presenta caluroso durante el día, con una máxima que podría alcanzar los 34 °C, aunque el ambiente se tornará más fresco hacia la noche. Se prevé un cielo mayormente nublado y vientos moderados del noreste, que luego rotarán al sur, acompañados de lluvias y tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima será de 19 °C.

Para el domingo, las condiciones se mantendrán inestables, con lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del día. El ambiente será fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre 18 °C y 24 °C. Los vientos soplarán del sur, contribuyendo a un descenso térmico tras el calor del sábado.

El lunes continuará con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas, aunque sin fenómenos de gran intensidad. El ambiente será cálido, con una mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C, y vientos variables.