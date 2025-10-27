ABC en el Este
27 de octubre de 2025 - 06:49

Meteorología anuncia lluvias dispersas para el este del país

cde-2023-clima-nublado
La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas para el este del país.

El inicio de la semana laboral en Ciudad del Este se presenta con un clima fresco a cálido y cielo mayormente nublado. Los vientos serán variables y se prevén lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas en forma ocasional. La temperatura mínima será de 18 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C.

Por ABC Color

Para mañana, martes, el tiempo se mantendrá fresco a cálido, con nubosidad predominante y precipitaciones dispersas que podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas.

Los vientos serán variables, luego del sur, lo que podría traer un leve descenso térmico hacia la noche. Se espera una mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C.

En tanto que para el miércoles, el ambiente continuará fresco a cálido, con cielos mayormente nublados y vientos del sector sur. No se descartan lluvias leves en algunos sectores del Alto Paraná. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C de mínima y 23 °C de máxima.