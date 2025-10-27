Meteorología anuncia lluvias dispersas para el este del país

Para mañana, martes, el tiempo se mantendrá fresco a cálido, con nubosidad predominante y precipitaciones dispersas que podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas.
Los vientos serán variables, luego del sur, lo que podría traer un leve descenso térmico hacia la noche. Se espera una mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C.
En tanto que para el miércoles, el ambiente continuará fresco a cálido, con cielos mayormente nublados y vientos del sector sur. No se descartan lluvias leves en algunos sectores del Alto Paraná. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C de mínima y 23 °C de máxima.