Mañana fresca y tarde cálida con probabilidad de lloviznas, anuncia Meteorología

La jornada de hoy, miércoles, se presenta con un ambiente fresco a cálido. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, con vientos leves a moderados del sector sur.

Se registran lloviznas en las primeras horas, aunque se espera que las condiciones mejoren hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 °C y los 23 °C.

Para mañana jueves se prevé un amanecer fresco y una tarde cálida. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sur que mantendrán el ambiente agradable. Las temperaturas irán desde los 13 °C en las primeras horas hasta los 25 °C en la tarde.

El viernes se presentará con condiciones más estables y agradables. El clima será fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos del sur que irán variando durante la jornada.

No se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas rondarán los 15 °C y las máximas alcanzarán los 27 °C.