Meteorología anuncia una jornada con tiempo estable para el este del país

Para este jueves, se espera un día con ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos del sur. No se descartan lloviznas intermitentes durante la mañana y parte de la tarde, pero el clima tenderá a mejorar hacia la noche. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 25°C.

El viernes se presentará con cielo parcialmente nublado y vientos del sur, luego variables. El ambiente se mantendrá agradable, con mínima de 15°C y máxima de 27°C.

Sin embargo, la estabilidad durará poco. Para el sábado 1 de noviembre, Meteorología anuncia una jornada inestable, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 17°C y 26°C.

El pronóstico indica que las precipitaciones podrían extenderse hacia el domingo, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

