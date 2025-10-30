ABC en el Este
30 de octubre de 2025 - 07:03

Meteorología anuncia una jornada con tiempo estable para el este del país

La Dirección de Meteorología prevé un ambiente estable para el este del país.Tereza fretes alonso

CIUDAD DEL ESTE. Según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología, los próximos días presentarán condiciones variables en la capital del Alto Paraná, con mejoría momentánea hacia el viernes, aunque el fin de semana volverá la inestabilidad.

Por ABC Color

Para este jueves, se espera un día con ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos del sur. No se descartan lloviznas intermitentes durante la mañana y parte de la tarde, pero el clima tenderá a mejorar hacia la noche. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 25°C.

El viernes se presentará con cielo parcialmente nublado y vientos del sur, luego variables. El ambiente se mantendrá agradable, con mínima de 15°C y máxima de 27°C.

Sin embargo, la estabilidad durará poco. Para el sábado 1 de noviembre, Meteorología anuncia una jornada inestable, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 17°C y 26°C.

El pronóstico indica que las precipitaciones podrían extenderse hacia el domingo, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

