Meteorología anuncia una jornada con posibles lluvias

Este lunes, el ambiente será fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre 19 °C y 29 °C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y posibilidad de chaparrones acompañados de tormentas eléctricas en distintos puntos de la región. En las primeras horas de la mañana podrían presentarse neblinas.

Para el martes, se espera un día cálido a caluroso, con mínima de 19 °C y máxima de 31 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, con vientos del norte que luego rotarán a variables. No se descartan chaparrones de corta duración durante la jornada.

El miércoles, las condiciones se mantendrán inestables. El ambiente será cálido, con una mínima de 22 °C y máxima de 29 °C.

El cielo estará mayormente nublado y se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, además de vientos que soplarán del sureste en horas de la tarde.

