Meteorología anuncia un viernes con probabilidad de lluvias

Este viernes, el clima se presentará cálido y mayormente nublado, con vientos moderados del norte que luego rotarán al sur. Se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, por lo que se recomienda precaución. Las temperaturas oscilarán entre 20 °C y 28 °C.

Para el sábado, las condiciones mejorarán gradualmente. El ambiente será fresco a cálido, con cielos mayormente nublados y vientos del sur, que irán disminuyendo en intensidad. Podrían registrarse lluvias dispersas durante las primeras horas, con una mínima de 16 °C y una máxima de 22 °C.

El domingo se espera una jornada más estable, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. El ambiente se mantendrá fresco en las primeras horas y cálido en la tarde, con temperaturas entre 14 °C y 27 °C.