Inicio de semana laboral con tiempo fresco y posibles tormentas a mitad de semana

Este lunes, el ambiente se presenta fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste, luego variables. Las temperaturas oscilarán entre 16°C de mínima y 28°C de máxima.

Para el martes, se espera un aumento leve de la temperatura, con mínima de 18°C y máxima de 30°C. El cielo estará mayormente nublado, y los vientos serán variables, rotando al noreste durante la jornada.

El miércoles se prevé un día cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, luego variables. Podrían presentarse lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, principalmente en horas de la tarde. Las temperaturas se mantendrán entre 21°C y 27°C.