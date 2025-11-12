ABC en el Este
12 de noviembre de 2025 - 06:56

Lluvias dispersas y ambiente cálido, anuncia Meteorología

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
Meteorología anuncia lluvias dispersas en el este del país.

CIUDAD DEL ESTE. El clima en la capital del Alto Paraná se mantendrá cálido y mayormente nublado durante los próximos días, con probabilidad de lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas, según los reportes meteorológicos actualizados este miércoles.

Por ABC Color

Para este miércoles, se prevé una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que luego serán variables. Se anuncian lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C.

El jueves mantendrá condiciones similares: ambiente cálido, nubes predominantes y vientos variables. También podrían presentarse precipitaciones aisladas y tormentas eléctricas intermitentes. Las temperaturas oscilarán nuevamente entre 20 °C y 26 °C.

Para el viernes, el pronóstico indica que continuará el tiempo cálido y nublado, aunque con menor probabilidad de tormentas. Se esperan chaparrones ocasionales, con una temperatura mínima de 21 °C y una máxima cercana a 26 °C.