Lluvias dispersas y ambiente cálido, anuncia Meteorología

Para este miércoles, se prevé una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que luego serán variables. Se anuncian lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C.

El jueves mantendrá condiciones similares: ambiente cálido, nubes predominantes y vientos variables. También podrían presentarse precipitaciones aisladas y tormentas eléctricas intermitentes. Las temperaturas oscilarán nuevamente entre 20 °C y 26 °C.

Para el viernes, el pronóstico indica que continuará el tiempo cálido y nublado, aunque con menor probabilidad de tormentas. Se esperan chaparrones ocasionales, con una temperatura mínima de 21 °C y una máxima cercana a 26 °C.