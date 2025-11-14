Clima en Ciudad del Este: fin de semana marcado por inestabilidad

Este viernes, el ambiente se presentará cálido, con el cielo mayormente nublado y vientos variables. No se descartan chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 28°C.
Para mañana sábado, persistirá el tiempo cálido y nublado, con vientos del noreste y lluvias dispersas, que nuevamente podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas. Se prevén temperaturas similares a las de la jornada anterior, con mínima de 21°C y máxima de 28°C.
El domingo, el panorama seguirá marcado por la inestabilidad. El día se presentará cálido, con el cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del norte, pero podrían rotar al sector sur durante la jornada. Se esperan lluvias dispersas y tormentas eléctricas. Las temperaturas se mantendrán con una mínima de 21°C y una máxima de 28°C.