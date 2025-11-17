Meteorología anuncia lluvias dispersas para este lunes

Para este lunes, se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas en horas del día, aunque el clima irá mejorando con el correr de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 17°C de mínima y 25°C de máxima.

El martes, las condiciones se mantendrán similares: el amanecer será fresco, con cielo mayormente nublado que irá despejándose parcialmente. Los vientos soplarán inicialmente del sur para luego variar, y podrían darse lluvias puntuales, también con tendencia a mejorar. Las temperaturas irán de 15°C a 26°C.

Para el miércoles, Meteorología anticipa un día estable y sin lluvias, con cielo escasamente nublado y vientos variables. El ambiente se mantendrá fresco en primeras horas, pero se tornará cálido por la tarde. Las marcas extremas previstas son de 15°C de mínima y 28°C de máxima.