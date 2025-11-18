Meteorología anuncia un día fresco a cálido en el Este del país

Para este martes, se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo nublado a parcialmente nublado. Los vientos soplarán inicialmente del sur, tornándose luego variables. No se descartan lluvias dispersas, aunque las condiciones mejorarían hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima de 25°C.
El miércoles 19 se presentará con un clima fresco al amanecer y cálido en horas de la tarde. El cielo permanecerá escasamente nublado, con vientos variables. Se prevé una jornada estable, con temperaturas que irán de 14°C a 29°C.
Hacia el jueves, se anuncia un amanecer fresco, pero el ambiente se tornará caluroso por la tarde. El cielo se mantendrá escasamente nublado, acompañado de vientos del noreste. Las temperaturas estarán entre 17°C de mínima y 31°C de máxima.