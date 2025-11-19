ABC en el Este
Meteorología prevé una jornada fresca a cálida en el Este del país

La Dirección de Meteorología anuncia un inicio de jornada fresco y con neblinas para este miércoles en Ciudad del Este. El cielo se presentará escasamente nublado y los vientos serán variables. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 28 °C, generando un ambiente agradable.

Por ABC Color

Para mañana, jueves, se prevé un amanecer fresco que irá dando paso a una tarde calurosa. El cielo se mantendrá mayormente despejado y los vientos soplarán desde el noreste. Las temperaturas aumentarán, con una mínima de 17 °C y una máxima de 31 °C.

El viernes continuará con la misma tendencia: una mañana fresca y una tarde calurosa. El cielo estará parcialmente nublado, con momentos de mayor cobertura, y los vientos rotarán del noreste al norte. Se espera una mínima de 18 °C y una máxima de 31 °C.