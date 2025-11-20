ABC en el Este
20 de noviembre de 2025 - 06:57

Meteorología anuncia jornada calurosa y cambios hacia el fin de semana

El clima estará caluroso este jueves en el Este del país.

La Dirección de Meteorología anticipa días con condiciones variables en Ciudad del Este entre este jueves y el sábado, con un gradual aumento de nubosidad y la probabilidad de lluvias hacia el fin de semana.

Por ABC Color

Este jueves, se presenta con un amanecer fresco y un ambiente que irá tornándose caluroso en horas de la tarde. El cielo permanecerá escasamente nublado y los vientos soplarán del noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C de mínima y 31 °C de máxima.

Para el viernes, las condiciones se mantendrán similares en cuanto a temperatura, con un inicio fresco y una tarde nuevamente calurosa. Sin embargo, se prevé un aumento de nubosidad, con cielo que evolucionará de parcialmente nublado a nublado. Los vientos serán del noreste, pero más tarde se tornarán variables. Las temperaturas previstas son 18 °C de mínima y 31 °C de máxima.

El sábado marcará un cambio en el ambiente, con un amanecer fresco a cálido y cielo mayormente nublado. Se anuncian vientos del sur y la posibilidad de lluvias dispersas, lo que contribuirá a un leve descenso en la temperatura máxima. La jornada tendrá 20 °C de mínima y 28 °C de máxima.