Meteorología anuncia jornada calurosa y cambios hacia el fin de semana

Este jueves, se presenta con un amanecer fresco y un ambiente que irá tornándose caluroso en horas de la tarde. El cielo permanecerá escasamente nublado y los vientos soplarán del noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C de mínima y 31 °C de máxima.

Para el viernes, las condiciones se mantendrán similares en cuanto a temperatura, con un inicio fresco y una tarde nuevamente calurosa. Sin embargo, se prevé un aumento de nubosidad, con cielo que evolucionará de parcialmente nublado a nublado. Los vientos serán del noreste, pero más tarde se tornarán variables. Las temperaturas previstas son 18 °C de mínima y 31 °C de máxima.

El sábado marcará un cambio en el ambiente, con un amanecer fresco a cálido y cielo mayormente nublado. Se anuncian vientos del sur y la posibilidad de lluvias dispersas, lo que contribuirá a un leve descenso en la temperatura máxima. La jornada tendrá 20 °C de mínima y 28 °C de máxima.